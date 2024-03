Nicolas Cage: Die 5 besten Filme der Schauspiel-Ikone

New York, Anfang der 1990er: Nasse Straßen im Neonlicht, ein Krankenwagen, der durch die Nacht jagt. Cage spielt den New Yorker Rettungssanitäter Frank Pierce, der unter den Anforderungen seines Jobs zu zerbrechen droht. Die psychologische Belastungsprobe steht jedoch bevor, als die Geister der Toten ihn in seinen Träumen heimsuchen.

Aufgezehrt von dem Leid, mit dem er täglich konfrontiert wird, trifft Frank auf Mary (Patricia Arquette), deren Vater er als Komapatienten in die Notaufnahme bringt. Mary wird von ihrer Drogenvergangenheit eingeholt - doch Frank sieht auch die Wärme und Menschlichkeit in ihr und er klammert sich daran, in der Hoffnung, sie und sich selbst retten zu können.



Die Superstars Nicolas Cage und Patricia Arquette - damals auch privat ein Paar - standen für "Bringing Out the Dead" gemeinsam vor der Kamera. Das Drehbuch stammt von dem renommierten Autor Paul Schrader, mit dem Martin Scorsese schon bei "Taxi Driver" und "Raging Bull" zusammenarbeitete.

"Bringing out the Dead" ist derzeit auf Apple TV+ und Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's zum Film!