Die BBC Drama-Serie "Lord of the Flies" nach dem berühmten Roman von William Golding startet am 24. Februar 2026 auf Sky. Die Serie wurde für das Fernsehen von "Adolescence"-Autor Jack Thorne adaptiert. Regie führt Marc Munden ("National Treasure", "Help"). Das Besondere an der Produktion ist der Cast: über 30 Jungen treten vor die Kamera - und für etliche von ihnen wird es das professionelle Schauspieldebüt. s Darunter Winston Sawyers als Ralph, Lox Pratt als Jack, David McKenna als Piggy und Ike Talbut als Simon. Hier ist der Trailer dazu:

Darum geht es in " Lord of the Flies" Es ist die Geschichte von Schuljungen, die nach einem tödlichen Flugzeugabsturz ohne Erwachsene auf einer tropischen Insel gestrandet sind. In dem Versuch, zivilisiert zu bleiben, organisieren sie sich unter der Führung von Ralph und mit Unterstützung von Piggy, dem Intellektuellen der Gruppe. Doch als Jack stärkeres Interesse am Jagen entwickelt und nach der Führung strebt, beginnt er bald, andere Jungen aus der Gruppe herauszulocken. So führt er sie schließlich von der Hoffnung in die Tragödie.

Besondere Perspektiven Jack Thornes Adaption ist die erste für das Fernsehen. Getreu dem Originalroman, der in den frühen 1950er Jahren auf einer namenlosen Pazifikinsel spielt, vertieft Thornes Adaption die emotionalen Themen des Buches: die menschliche Natur, den Verlust der Unschuld und die Männlichkeit in der Kindheit. Jede der vier Episoden ist nach einer Figur benannt, die im Mittelpunkt der Geschichte steht – Ralph, Piggy, Simon und Jack – und bietet eine leicht unterschiedliche Perspektive auf die kollektive Notlage der Jungen und darauf, wie sie mit ihrer Situation umgehen. Die Serie wurde mit Unterstützung von William Goldings Familie produziert.

Wann ist "Lord of the Flies" zu sehen? Die Episoden 1 und 2 sind ab 24. Februar 2026 auf Sky abrufbar und laufen am gleichen Tag um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic. Die Episoden 3 und 4 sind ab 3. März 2026 verfügbar und laufen um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic.