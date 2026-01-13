Die preisgekrönte Netflix-Serie "Adolescence" könnte eine zweite Staffel bekommen - zumindest deuten die jüngsten Aussagen von Co-Creator und Hauptdarsteller Stephen Graham (52) darauf hin. Ursprünglich war der große Netflix-Erfolg als Miniserie angelegt, also als abgeschlossene Erzählung, die lediglich aus einer Staffel besteht. Graham hat jetzt aber bei einem Interview im Rahmen der Golden Globe Awards eine mögliche Fortsetzung in Aussicht gestellt.

"Adolescence" könnte doch weitergehen Am Sonntagabend, kurz nach dem Gewinn des Golden Globes als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie, wurde Graham auf die Chancen einer zweiten Staffel der Serie angesprochen, die er gemeinsam mit Co-Serienschöpfer Jack Thorne erdacht hat. "Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil die Idee irgendwo in meinem und Jacks Hinterkopf steckt - und wir werden sie in drei oder vier Jahren hervorholen. Also bleibt gespannt", erklärte der Schauspieler. Das klingt nicht nach einem klaren Nein zur Zukunft der Serie und zumindest so, als hätten sich die Schöpfer schon Gedanken darüber gemacht.

Produktionsfirma sprach bereits mit Regisseur über mögliche Fortsetzung Im April erklärten die Geschäftsführer der "Adolescence"-Produktionsfirma Plan B Entertainment gegenüber "Deadline", man befinde sich mit Regisseur Philip Barantini (45) in Gesprächen über die nächste Staffel der Serie. Man denke darüber nach, wie sich der Blickwinkel erweitern lasse, ohne die DNA des Formats zu verlieren oder sich zu wiederholen.

Eine der erfolgreichsten Serien bei Netflix In "Adolescence" spielt Stephen Graham einen Vater, der völlig unvorbereitet damit konfrontiert wird, dass sein 13-jähriger Sohn Jamie ein schreckliches Verbrechen begangen haben soll. Die Serie thematisiert das Phänomen der Incel-Bewegung anhand eines Mordes an einer Schülerin. Die vierteilige Netflix-Produktion, bei der Brad Pitt (62) als Executive Producer beteiligt ist, räumt seit ihrer Premiere in der aktuellen Awards-Saison regelmäßig ab. Schon bei den Emmys erhielt die Serie 13 Nominierungen und gewann acht Auszeichnungen, darunter als beste Miniserie. Nun kam auch der Golden Globe als beste Miniserie dazu. Insgesamt viermal wurde das Programm am Sonntagabend bei der Preisverleihung ausgezeichnet. Zudem avancierte "Adolescence" mit über 142 Millionen Views in den ersten 91 Tagen nach Erscheinen zur zweiterfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie der bisherigen Geschichte des Streamingdienstes. Kein Wunder also, dass sich die Macher die Produktion einer zweiten Staffel offenhalten.