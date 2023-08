Worum geht's in "Love at First Sight"?

Nachdem Hadley (Haley Lu Richardson) ihren Flug von New York nach London verpasst, trifft sie auf dem Flughafen zufällig Oliver (Ben Hardy), wobei beide sofort eine Verbindung fühlen. Die gemeinsame lange Nacht im Flugzeug ist viel zu schnell vorbei. Nach der Landung in Heathrow werden die beiden dann getrennt und es scheint unmöglich, sich in dem Chaos wiederzufinden. Wird das Schicksal einschreiten und die beiden Seelenverwandten wieder zusammenführen?

"Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick" ist eine charmante Liebeskomödie von den Produzent:innen der "To All The Boys"-Reihe nach dem beliebten gleichnamigen Roman von Jennifer E Smith.

Der Film mit Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Dexter Fletcher und Sally Phillips erinnert uns daran, dass der richtige Zeitpunkt ausschlaggebend ist und uns Liebe an den unwahrscheinlichsten Orten begegnen kann.