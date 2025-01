Der Frage, ob Liebe wirklich blind ist, sind die Teilnehmer:innen von " Love is Blind: Germany" in einer emotionalen wie tränenreichen Staffel auf den Grund gegangen. Ein Jahr nach den Dreharbeiten gibt es nun ein Wiedersehen bei " Love is Blind: Germany - Die Reunion" : Haben Alina und Ilias die wahre Liebe gefunden? Und wie ist es Hanni, Jen und den weiteren (Ex-)Paaren ergangen? Seit 19. Jänner lässt sich das auf Netflix überprüfen.

Über "Love is Blind: Germany "

Ist Liebe wirklich blind? 30 deutschsprachige Singles haben genug von oberflächlichen Dates und suchen in Love is Blind: Germany die wahre Liebe. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt: In kleinen Kabinen, den sogenannten Pods, können sich die Singles hören, aber noch nicht sehen.

Wer es schafft, sich zu öffnen und in tiefgreifenden Gesprächen eine emotionale Bindung aufzubauen, steht am Ende der ersten Runde vor der alles entscheidenden Frage: "Willst du mich heiraten?" Sind die Gefühle stark genug, sehen sich die Verlobten nun zum ersten Mal. Ob die inneren Werte siegen und sie ihre Beziehung vertiefen können, wird ab diesem Zeitpunkt aber nicht nur von Äußerlichkeiten beeinflusst, sondern auch beim Kennenlernen der jeweiligen Familie und Freunde auf die Probe gestellt. Romantische Dates vs. herausfordernde Hochzeitsplanung: Wer hat seinen Seelenverwandten gefunden und gibt sich am Ende das Ja-Wort?