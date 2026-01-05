Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten der zweiten Staffel von "Love is Blind: Germany"? Diese Frage beantwortet der Streamingdienst kurz vor dem Start der neuen Folgen.

In der zweiten Staffel des sozialen Experiments wagen insgesamt 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Abenteuer, die wahre Liebe zu finden - ohne sich vorher zu sehen. In den ersten acht Folgen, die ab dem 8. Januar auf Netflix zu sehen sind, kann das Publikum miterleben, wie sich die Paare kennenlernen. Die Hochzeitsepisode folgt am 15. Januar.

Das Konzept der Show hat sich nicht verändert: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich erst nach einem Heiratsantrag sehen, um anschließend herauszufinden, ob das Zusammenleben auch im normalen Alltag funktioniert.