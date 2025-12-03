"Love Is Blind: Germany"-Staffel 2: Trailer und Startdatum
Ist Liebe wirklich blind? 30 deutschsprachige Singles haben genug von oberflächlichen Dates und suchen in "Love is Blind: Germany"-Staffel 2 die wahre Liebe. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt: In kleinen Kabinen, den sogenannten Pods, können sich die Singles hören, aber noch nicht sehen.
Hier ist der Teaser-Trailer zur Einstimmung auf die Netflix-Datingshow:
Bewährtes Moderations-Duo
In der zweiten Staffel dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf noch mehr authentische Gespräche, gefühlvolle Dates und emotionale Verbindungen freuen. Doch eine bedeutende Frage bleibt: Kann die tiefe Bindung aus den Pods auch in der echten Welt bestehen?
Moderiert wird die Staffel erneut vom Ehepaar Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs. Die erste Staffel von "Love is Blind: Germany" feierte im Januar 2025 Premiere. Nachdem die US-Originalversion 2020 zum weltweiten Hit wurde, folgten Formate in Brasilien, Japan, Schweden, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland.
Wann ist "Love Is Blind: Germany"-Staffel 2 zu sehen?
Die neue Staffel startet am 8. Januar 2026 exklusiv und weltweit auf Netflix.