"Love Is Blind: Germany"-Staffel 2: Trailer und Startdatum

Schattenriss von einem Mann, den eine Frau betrachtet
Franco Schedl
03.12.25, 13:54
Bereits im Jänner 2026 geht das Liebesexperiment in die zweite Runde und neue Singles suchen die wahre Liebe.

Ist Liebe wirklich blind? 30 deutschsprachige Singles haben genug von oberflächlichen Dates und suchen in "Love is Blind: Germany"-Staffel 2 die wahre Liebe. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt: In kleinen Kabinen, den sogenannten Pods, können sich die Singles hören, aber noch nicht sehen. 

Hier ist der Teaser-Trailer zur Einstimmung auf die Netflix-Datingshow:

Bewährtes Moderations-Duo

In der zweiten Staffel dürfen sich  Zuschauerinnen und Zuschauer auf noch mehr authentische Gespräche, gefühlvolle Dates und emotionale Verbindungen freuen. Doch eine bedeutende Frage bleibt: Kann die tiefe Bindung aus den Pods auch in der echten Welt bestehen? 

Moderiert wird die Staffel erneut vom Ehepaar Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs. Die erste Staffel von "Love is Blind: Germany" feierte im Januar 2025 Premiere. Nachdem die US-Originalversion 2020 zum weltweiten Hit wurde, folgten Formate in Brasilien, Japan, Schweden, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland. 

"Love is Blind": Aus diesem cleveren Grund sind die Gläser golden

Wann ist "Love Is Blind: Germany"-Staffel 2 zu sehen?

Die neue Staffel startet am 8. Januar 2026 exklusiv und weltweit auf Netflix.

