Ist Liebe wirklich blind? 30 deutschsprachige Singles haben genug von oberflächlichen Dates und suchen in "Love is Blind: Germany"-Staffel 2 die wahre Liebe. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt: In kleinen Kabinen, den sogenannten Pods, können sich die Singles hören, aber noch nicht sehen.

Hier ist der Teaser-Trailer zur Einstimmung auf die Netflix-Datingshow: