Kann Liebe wirklich blind sein? Diesem Experiment stellten sich nun auch erstmals deutsche Singles in der beliebten Netflix-Show. "Love is Blind: Germany" hat in den vergangenen Wochen Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern gefesselt. Am 19. Januar ging die erste Staffel der deutschen Ausgabe der international bereits erfolgreichen Show mit der Reunion-Folge zu Ende. Jetzt fragen sich viele: Wird es eine zweite Staffel geben?