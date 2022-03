"Love is Blind": Aus diesem cleveren Grund sind die Gläser golden

In der Serie, die man auf Netflix streamen kann, werden mehrere Monate in nur zehn Folgen zusammengefasst. Dementsprechend radikal muss das Filmmaterial aussortiert und geschnitten werden – und würde man da immer sehen, dass ein Glas in einer Szene leer, dann wieder voll und dann wieder leer wäre, könnte das für Verwirrung sorgen. Die blickdichten Metall-Gläser sind somit ein simples Hilfsmittel für die Produktion.

Übrigens scheint das ein beliebter Trick zu sein, denn auch bei der neuen Netflix-Realityshow "The Ultimatum" wurden solche Gläser verwendet, wie im Trailer zu sehen ist.