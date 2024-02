Singles, die so geliebt werden wollen, wie sie sind, nehmen an einem ungewöhnlichen Experiment teil, bei dem sie sich dafür entscheiden, eine Person zu heiraten, ohne sie jemals zuvor gesehen zu haben: Das ist das Konzept der Netflix-Realityshow "Love is Blind", die am 14. Februar aufgrund des großen Erfolgs bereits in die sechste Runde geht.

Im Laufe mehrerer Wochen ziehen die frisch verlobten Pärchen zusammen, planen ihre Hochzeit und finden heraus, ob ihre körperliche Anziehungskraft genauso stark ist wie die emotionale Bindung, die sie in den Dating-Kabinen aufgebaut haben. Am Tag der Hochzeit stellt sich heraus, ob sie sich vom echten Leben und von äußeren Umständen auseinanderbringen lassen oder ob sie die Person heiraten, in die sie sich, ohne sie je gesehen zu haben, verliebten.

Die von Nick und Vanessa Lachey moderierte zehnteilige Serie beantwortet (laut Netflix) "auf höchst spannende Weise die Frage, ob Aussehen, Hautfarbe oder Alter wirklich eine Rolle spielen – oder ob Liebe tatsächlich blind macht."