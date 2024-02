Pünktlich zum Valentinstag will uns die Streamingplattform Netflix einmal mehr weismachen, dass ihm die psychische Gesundheit und das Seelenheil der Menschen am Herzen liegt – und dass es bei der Partner:innen-Suche natürlich nur auf die inneren Werte ankommt. Am 14. Februar erscheint nämlich die bereits sechste Staffel der erfolgreichen Realityshow "Love is blind", in der die Kandidat:innen sich auf ein Blind Date einlassen und sich mit diesem auch gleich verloben, in der heutigen Zeit herrscht schließlich Torschlusspanik wie nie zuvor.

Danach lassen die Pärchen uns an ihrer gemeinsamen Reise teilhaben – zumindest bis zum Tag der Hochzeit, denn da entscheidet sich endgültig, ob die beiden füreinander bestimmt sind oder sie nicht doch lieber getrennte Wege gehen. Ein Sozialexperiment im Netflix-Zeitalter also. Und vielleicht sogar ergiebiger bei der Liebessuche als Online-Dating.

Wie dem auch sei – hier ist der Trailer zu Staffel 6 von "Love is blind":