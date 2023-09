Australische Filme sind in Europa weder besonders bekannt noch besonders beliebt. Umso schöner ist es, dass Netflix auch mal eine Romcom von "Down Under" zu uns bringt: "Love is in the Air", in dem die australische Sängerin Delta Goodrem die Hauptrolle einer unabhängigen Pilotin übernimmt.

Der Trailer verpasst euren Gefühlen auf jeden Fall einen Höhenflug sondergleichen. Seht ihn euch hier an: