In dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte verliebt sich der dänische Kronprinz Edvard Eddie während seines Studiums in den USA in die Medizinstudentin Paige Morgan (Julia Stiles). Als Eddie zurück nach Dänemark gerufen wird, um seinem erkrankten Vater beizustehen, steht Paige vor der Wahl, ihren lange geplanten Weg zu gehen – oder sich in das Abenteuer der Liebe mit allen ungeahnten Verpflichtungen zu wagen ...



"Der Prinz & Ich" wurde von der wahren Geschichte des dänischen Kronprinzen Frederik inspiriert, der am 14. Mai 2004 in Kopenhagen der Australierin Mary Donaldson das Ja-Wort gab.

