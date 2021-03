"Love Island": So streng sind die Verträge der KandidatInnen

Zwei Mahlzeiten am Tag

Immer voller Kühlschrank und essen, was man will? Nicht bei "Love Island": Die Mahlzeiten sind angeblich zeitlich geregelt und nur zwei mal am Tag möglich.

Ratten-Klausel

Damit in der Villa keine ungebetenen Gäste – also Ratten, Ameisen und andere Ungeziefer – einziehen, darf man als KandidatIn laut dem Medienbericht nur draußen oder in der Kochnische essen.