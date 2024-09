Am 24. Oktober 2024 ist es so weit: Beim Datingshow-Ableger "Love Island VIP" will Moderatorin Sylvie Meis (46) erstmals Promis verkuppeln. Nun hat RTLzwei die Namen der berühmten Teilnehmer bekannt gegeben. Das Wort berühmt muss man sich natürlich in Anführungszeichen denken. Denn es handelt sich vor allem um Reality-Sternchen, die entweder in dem Mutterformat "Love Island" oder verwandten Datingshows debütierten.

Viele davon haben sich allerdings durchaus zu TV-Stars gemausert, die aus diversen Nicht-Dating-Shows einem größeren Publikum bekannt sind. Darunter ist etwa Gigi Birofio (25), der gerade zum zweiten Mal im Dschungelcamp war. Der Deutsch-Italiener war schon in diversen Dating-Formaten aktiv, bei "Love Island" aber noch nicht.

In der gleichen Liga spielt Yeliz Koc (30). Bekannt geworden durch ihre Ohrfeige für den "Bachelor" Daniel Völz, tingelte sie durch diverse Show, gewann 2023 "Promi Big Brother".