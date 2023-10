"Love Island": Sind die Gewinner-Paare noch zusammen?

Bianca Balintffy und Paco Herb

Der Vibe zwischen Paco Herb (27) und Bianca Balintffy stimmte in der ersten "Love Island"-Frühjahrsstaffel von der ersten Minute an. Am Ende gingen sie Ende März 2021 sogar als Sieger-Couple hervor. Mit der großen Liebe sollte es allerdings nichts werden, Paco bestätigte damals in einer Instagram-Story seinen Single-Status. Bianca Balintffy ist mittlerweile wieder vergeben, Paco Herb ist wie Mike Heiter in der Kuppelshow "Are You the One? Realitystars in Love" zu sehen.

Auch für Final-Couple Greta Engelfried und Fynn Lukas Kunz lief es eine Zeit lang richtig gut. Das ehemalige Paar verkündete aber ebenfalls die Trennung. Fynn Lukas Kunz hat mittlerweile das Herz der "Bachelorette" Jennifer Saro (27) erobert.