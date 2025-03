"Love Island VIP" geht weiter: Mit der Ankündigung einer zweiten Staffel startete RTLzwei einen Casting-Aufruf . "Heiße Flirts, traumhafte Kulissen und die Chance auf die ganz große Liebe", verspricht der Sender in seiner Mitteilung. Demnach können sich ab sofort "Spitzensportler, Musiker, Schauspieler" sowie Social-Media-Bekanntheiten mit dem Ausfüllen eines Formulars bewerben. Das "Love Island"-Spin-off sei auf der Suche nach " schillernden Persönlichkeiten ", heißt es weiter.

Diese VIPs gewannen die erste Staffel

Diese werden zusammen den Sommer in einer Villa verbringen und versuchen, ihren idealen Partner zu finden. Welches Paar die Sendung für sich entscheidet, kann sich über den Gewinn von 50.000 Euro freuen - so die Regeln der ersten Staffel, die im Herbst 2024 startete. In dieser stimmten die ausgeschiedenen Kandidaten für Reality-Bekanntheit Chiara Fröhlich (27) und den ehemaligen "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Patrick Fabian (37) als Siegerpaar.

Die Villa auf Griechenland teilten sie sich unter anderem mit Ex-Dschungelcamperin Yeliz Koc (31) und Ex-Islander Leandro Fünfsinn (24), die zu zweit das Finale erreichten. Wie sie schieden "Köln 50667"-Darstellerin Sophie Imelmann (28) und der aus "Temptation Island" bekannte Yasin Mohamed (33) in der finalen der acht Episoden aus. Heute ist keines der Final-Pärchen mehr zusammen.