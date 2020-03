"Lucifer" bekommt doch noch eine sechste Staffel

Totgesagte leben länger, vor allem, wenn sie Lucifer heißen. Netflix will doch noch eine sechste Staffel der populären Fantasy-Serie "Lucifer" produzieren. Verhandlungen mit den Serien-Machern sind laut dem US-Branchenportal TVLine erfolgreich verlaufen. Demnach fehlt nur noch ein Deal mit Hauptdarsteller Tom Ellis, der wieder in seine Rolle als der Leibhaftige auf Urlaub in der Stadt der Engel schlüpfen soll.