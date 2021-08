Neue Herausforderungen

Große Probleme bereitet in dieser sechsten Staffel der aufrührerische Engel Rory ("Deadpool"-Star Brianna Hildebrand): Sie dürfte laut Trailer den Höllen-Thron an sich gerissen haben und versucht mit allen Mitteln, Lucifer auszuschalten.

Das große Serien-Finale scheint vor Einfällen nur so überzuborden, denn in einer Szene schlägt die Handlung sogar in eine Animations-Sequenz um.

Ein wenig müssen wir uns noch gedulden, um herauszufinden, wie Lucifer nun mit seinen allerletzten Herausforderungen fertig wird, denn die sechste Staffel der Serie startet ab 11. September.

"Lucifer" ist hierzulande nicht bei Netflix, sondern bei Amazon Prime zu sehen. Hier gehts direkt zu Staffel 1!