Woody Allens jüngerer Bruder

Darum geht's: Das Arbeitsleben an dem kleinen, unbedeutenden College ist für Professor Hank Devereaux eindeutig nicht leicht, aber auch sein Privatleben stürzt ihn in diverse Krisen.

Odenkirk tut offenbar auch in dieser Serie, was er am besten kann: Er legt sich scharfzüngigen mit seinen ZeitgenossInnen an, pflegt seine Marotten und stolpert von einem tragikomischen Missgeschick ins nächste. Dabei läuft er sicherloich zur Hochform auf und wird für weitere komödiantische Höhepunkte sorgen, ganz so, als wäre er Woody Allens jüngerer Bruder.