Bob Odenkirk: "Better Call Saul"-Star hat Kinderbuch geschrieben

Bob Odenkirk verbringt nach Herzinfarkt mehr Zeit mit der Familie

2021 hatte der Schauspieler am Set von "Better Call Saul" einen Herzinfarkt erlitten. "Ich fange an, mir die Frage zu stellen, was die beste Weise ist, um meine Zeit zu verbringen", erklärt Odenkirk nun. Seine Stunden mit geliebten Menschen zu verbringen und sich Auszeiten zu nehmen, nehme einen immer höheren Stellenwert für ihn ein. Ähnlich sieht es auch Tochter Erin, die selbst Momente wertschätzen mochte, die sich "klein oder normal anfühlen".