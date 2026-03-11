Ikonische Comicfigur ganz real: Wer spielt den Mann, "der schneller schießt als sein Schatten"?

Ab dem 23. März 2026 erwacht eine Comic-Ikone auf Disney+ zu neuem Leben. Die von Federation Studios France und Un Pour Tous Productions realisierte Serie "Lucky Luke" schickt den Cowboy in ein actiongeladenes Abenteuer, das sowohl treue Fans als auch Neueinsteiger mit einer unvorhersehbaren Story und einer bunten Mischung aus bekannten und neuen Gesichtern begeistern will. Hier ist der Trailer dazu:

Die Story: Ein ungleiches Duo gegen eine gewaltige Verschwörung Im Zentrum der Handlung steht der einsame Cowboy, der diesmal eine ungewöhnliche Mission übernimmt: Er muss die 18-jährige, exzentrische Louise unterstützen. Gemeinsam suchen sie nach Louises spurlos verschwundener Mutter. Was als private Suche beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Überlebenskampf epischen Ausmaßes. Das Duo muss ein politisches Komplott vereiteln, das die gesamte Zukunft der USA bedroht und sich dabei durch packende Duelle, wilde Verfolgungsjagden und handfeste Saloon-Prügeleien kämpfen. Auch Zweckbündnisse mit alten Rivalen wie den Daltons, Billy the Kid oder Calamity Jane sind nötig.

Hinter den Kulissen: Eine Hommage an die Schöpfer Das Projekt versteht sich als Verneigung vor den Vätern der Figur, Morris und Goscinny. Unter der Regie von Benjamin Rocher ("Parallel Worlds") und nach Drehbüchern von Mathieu Leblanc und Thomas Mansuy wurde eine moderne Interpretation geschaffen. Besonders spannend: Hauptdarsteller Alban Lenoir verkörpert nicht nur die Titelrolle, sondern ist über seine Firma Homerun auch als Koproduzent maßgeblich an der Umsetzung beteiligt.

Das Ensemble: Starbesetzung im Sattel In den Hauptrollen erleben wir neben Alban Lenoir auch noch Billie Blain (Animalia) als Louise, Jérôme Niel (Spiders) als Joe Dalton, Camille Chamoux (Le Flambeau) als Calamity Jane und Victor Le Blond (Antigang: Home Run) als Billy the Kid. Die Serie basiert lose auf dem 1946 von Morris geschaffenen Universum, das durch die Zusammenarbeit mit René Goscinny ab 1955 weltweiten Kultstatus erreichte. Mit über 300 Millionen verkauften Alben in mehr als 20 Sprachen und aktuell 74 Bänden (heute fortgeführt von Jul und Achdé) zählt Lucky Luke zu den absolut unangefochtenen Giganten der Popkultur.