König Ludwig II. von Bayern – eine Ikone, ein Mythos, ein Rätsel. Bis heute geliebt als Märchenkönig, gefürchtet als Exzentriker, verklärt als tragische Figur. Doch wer war er wirklich? Die Serie "Ludwig" (derzeit noch ein Arbeitstitel), international koproduziert von ARD Degeto Film, Bayerischem Rundfunk, ServusTV und SRF, wirft einen völlig neuen Blick auf ihn: heutig, radikal, emotional, fesselnd. Ein Crime-Drama, das die Ermittlungen zu seinem mysteriösen Tod mit dem intimen Psychogramm eines Mannes verwebt, der in seiner Zeit keinen Platz fand. Die Dreharbeiten finden bis Anfang Februar 2026 in Deutschland, Tschechien und in der Schweiz statt.

Wer spielt in "Ludwig"? Die Hauptrollen übernehmen Luis Pintsch („22 Bahnen“), Felix Mayr („Unorthodox“, „Senna“), Aaron Friesz („Corsage“, „Franz K.“), Carlotta Bähre („Ku‘damm 77“) und Jonathan Kriener („Chabos“). In weiteren Rollen spielen u. a. Tom Wlaschiha („Stranger Things“, „Das Boot“), Francis Fulton-Smith („Die Spiegel-Affäre“, „Oktoberfest 1900“), Paul Winkler („Crystal Wall“), Benedikt Kalcher („Ku'damm 77“), Julius Gause („Oderbruch“), Karl Markovics („Babylon Berlin“, „Die Fälscher“), Nikolai Kinski („Masters of the Air“) und Michael Epp („The Beekeeper“).

Worum geht es in "Ludwig" Bayern 1886: Der rätselhafte Tod König Ludwig II. (Luis Pintsch) gibt dem als Sonderermittler berufenen Gustav Zimmermann (Felix Mayr) die Chance, sich in einem politischen Pulverfass zu beweisen. Je tiefer Gustav in das wahre Leben des Märchenkönigs eintaucht, desto deutlicher zeigt sich das Bild eines verletzlichen Freigeistes, der nicht zu sich stehen darf. Gustav erfährt von Beweisen für Ludwigs Romanze mit dem jungen Offizier Paul (Jonathan Kriener) und erkennt: Diese Enthüllung bietet Sprengstoff für die geschwächte Dynastie! Ludwigs großzügige Unterstützung von Richard Wagner (Michael Epp), den er in dessen Exil in der Schweiz aufsucht, sorgten für Unmut im Königshaus und in der Politik. Auch Ludwigs ehemalige Vertraute Sophie (Carlotta Bähre) scheint sich gegen ihren einstigen Verlobten verschworen zu haben. Wem kann Gustav trauen? Gefangen in einem Netz voller Intrigen steht der gewissenhafte Aufklärer vor der gefährlichen Frage, ob er Zeuge einer Tragödie oder nichtsahnender Spielball bei einem Staatsstreich ist.

Wann ist "Ludwig" zu sehen? Die Ausstrahlung der achtteiligen Serie ist für 2027 geplant.