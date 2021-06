"Lupin": 2. Staffel der Netflix-Serie entblößt Logiklücken

Am 11. Juni erschien die zweite Staffel von "Lupin" auf Netflix. Der gewiefte Meisterdieb verstrickt sich in den neuen Episoden in immer größere Probleme und seine Pläne, einen Ausweg zu finden, werden immer spannender und komplexer. Er kann seine Pläne nicht mehr im Geheimen durchführen, sondern wird zum meistgesuchtesten Mann von Paris. Dadurch wird er gezwungen, zu immer trickreicheren Methoden zu greifen, um Hubert Pellegrinis Falschaussage gegen seinen Vater an die Öffentlichkeit zu bringen.