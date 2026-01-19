LUX-Filmtage 2026: Ursula Strauss wieder Schirmherrin
Fünf für den LUX-Publikumspreis nominierte Filme in ausgewählten niederösterreichischen Programmkinos bei freiem Eintritt.
Die LUX-Filmtage sind 2026 wieder in Niederösterreich zu Gast. Schauspielerin Ursula Strauss begleitet das paneuropäische Filmprojekt auch heuer und setzt damit erneut ein starkes Zeichen für kulturelle Vielfalt und europäischen Austausch.
Von 10. März bis 12. April 2026 werden die fünf für den LUX-Publikumspreis des Europäischen Parlaments nominierten Filme in ausgewählten niederösterreichischen Programmkinos bei freiem Eintritt und in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt.
Am 14. April 2026 findet die feierliche Abschlussveranstaltung im Cinema Paradiso St. Pölten statt. Die Preisverleihung aus Brüssel wird live übertragen, und der prämierte Film wird erneut vorgeführt.
Nominierte Filme, Kinos und Spieltermine
- Die Kandidaten für den LUX-Publikumspreis 2026
Christy (IE/GB)
Sorda (E)
Ein einfacher Unfall (IRN/F/LUX)
Love Me Tender (F)
Sentimental Value (N/F/DK/D/S)
- CINEMA PARADISO BADEN
10. März 19.30 Uhr – Sentimental Value
16. März 19.30 Uhr – Ein einfacher Unfall
25. März 17.00 Uhr – Christy
8. April 17.00 Uhr – Love Me Tender
12. April 19.30 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt
- STADT-KINO HORN
11. März 17:00 Uhr – Christy
18. März 19:30 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt
26. März 19:30 Uhr – Sentimental Value
09. April 19:30 Uhr – Ein einfacher Unfall
- KINO IM KESSELHAUS KREMS
19. März 18.00 Uhr – Sentimental Value
22. März, 20:00 Uhr – Ein einfacher Unfall
26. März 20.00 Uhr – Christy
28. März 18.00 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt
29. März 20.00 Uhr – Love Me Tender
- ACHT MILLIMETER KINO MANK
16. März 20.00 Uhr – Christy
20. März 20.00 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt
21. März 17.00 Uhr – Ein einfacher Unfall
22. März 17.00 Uhr – Love Me Tender
23. März 20.00 Uhr – Sentimental Value
- CINEMA PARADISO ST. PÖLTEN
10. März 18.00 Uhr – Christy
18. März 19.30 Uhr – Ein einfacher Unfall
23. März 19.30 Uhr – Sentimental Value
7. April 18.00 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt
12. April 19.30 Uhr – Love Me Tender
- FILMBÜHNE WAIDHOFEN/YBBS
18. März 19.30 Uhr – Sentimental Value
22. März 18.00 Uhr – Ein einfacher Unfall
27. März 20.00 Uhr – Love Me Tender
29. März 20.00 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt
30. März 20.00 Uhr – Christy