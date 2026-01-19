News

LUX-Filmtage 2026: Ursula Strauss wieder Schirmherrin

Porträtfoto von Ursula Strauss
Franco Schedl
Franco Schedl
19.01.26, 10:48
Fünf für den LUX-Publikumspreis nominierte Filme in ausgewählten niederösterreichischen Programmkinos bei freiem Eintritt.

Die LUX-Filmtage sind 2026 wieder in Niederösterreich zu Gast. Schauspielerin Ursula Strauss begleitet das paneuropäische Filmprojekt auch heuer und setzt damit erneut ein starkes Zeichen für kulturelle Vielfalt und europäischen Austausch.

Von 10. März bis 12. April 2026 werden die fünf für den LUX-Publikumspreis des Europäischen Parlaments nominierten Filme in ausgewählten niederösterreichischen Programmkinos bei freiem Eintritt und in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Am 14. April 2026 findet die feierliche Abschlussveranstaltung im Cinema Paradiso St. Pölten statt. Die Preisverleihung aus Brüssel wird live übertragen, und der prämierte Film wird erneut vorgeführt.

Nominierte Filme, Kinos und Spieltermine 

  • Die Kandidaten für den LUX-Publikumspreis 2026
    Christy (IE/GB)
    Sorda (E) 
    Ein einfacher Unfall (IRN/F/LUX) 
    Love Me Tender (F) 
    Sentimental Value (N/F/DK/D/S)
  • CINEMA PARADISO BADEN
    10. März 19.30 Uhr – Sentimental Value
    16. März 19.30 Uhr – Ein einfacher Unfall
    25. März 17.00 Uhr – Christy
    8. April 17.00 Uhr – Love Me Tender
    12. April 19.30 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt
  • STADT-KINO HORN
    11. März 17:00 Uhr – Christy
    18. März 19:30 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt 
    26. März 19:30 Uhr – Sentimental Value 
    09. April 19:30 Uhr – Ein einfacher Unfall
  • KINO IM KESSELHAUS KREMS
    19. März 18.00 Uhr – Sentimental Value
    22. März, 20:00 Uhr – Ein einfacher Unfall
    26. März 20.00 Uhr – Christy
    28. März 18.00 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt
    29. März 20.00 Uhr – Love Me Tender
  • ACHT MILLIMETER KINO MANK
    16. März 20.00 Uhr – Christy 
    20. März 20.00 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt 
    21. März 17.00 Uhr – Ein einfacher Unfall 
    22. März 17.00 Uhr – Love Me Tender 
    23. März 20.00 Uhr – Sentimental Value
  • CINEMA PARADISO ST. PÖLTEN
    10. März 18.00 Uhr – Christy  
    18. März 19.30 Uhr – Ein einfacher Unfall
    23. März 19.30 Uhr – Sentimental Value
    7. April 18.00 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt
    12. April 19.30 Uhr – Love Me Tender
  • FILMBÜHNE WAIDHOFEN/YBBS
    18. März 19.30 Uhr – Sentimental Value 
    22. März 18.00 Uhr – Ein einfacher Unfall
    27. März 20.00 Uhr – Love Me Tender 
    29. März 20.00 Uhr – Sorda – Der Klang der Welt
    30. März 20.00 Uhr – Christy
