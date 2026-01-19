Die LUX-Filmtage sind 2026 wieder in Niederösterreich zu Gast. Schauspielerin Ursula Strauss begleitet das paneuropäische Filmprojekt auch heuer und setzt damit erneut ein starkes Zeichen für kulturelle Vielfalt und europäischen Austausch.

Von 10. März bis 12. April 2026 werden die fünf für den LUX-Publikumspreis des Europäischen Parlaments nominierten Filme in ausgewählten niederösterreichischen Programmkinos bei freiem Eintritt und in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Am 14. April 2026 findet die feierliche Abschlussveranstaltung im Cinema Paradiso St. Pölten statt. Die Preisverleihung aus Brüssel wird live übertragen, und der prämierte Film wird erneut vorgeführt.