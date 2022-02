"Luzifer"-Trailer: Ulrich Seidl produziert Teufels-Austreibung

Peter Brunners Frage nach der Religion

Peter Brunner ist ein Filmemacher aus Wien, dessen Arbeiten "Mein Blindes Herz" oder "To the Night" auf renommierten internationalen Filmfestivals wie Slamdance, dem IFFR und Karlovy Vary uraufgeführt und vielfach ausgezeichnet wurden.

In einem Statement deutet der Regisseur an, welches Ziel er sich mit seinem Werk gesetzt hat: "In meinen Filmen wird Sozialrealismus mit poetischen Stilmitteln aufgebrochen, echte Menschen kollidieren mit fiktiven Figuren. Mein Ziel ist die Übersetzung eines inneren Zustands in pures Kino."

Neu für ihn ist nun die religiöse Thematik, obwohl ihn derartige Fragen schon lange beschäftigten: "Wie Religion das Leben von Menschen prägt, beeinflusst und verändert, erscheint mir schon seit meiner Kindheit als rätselhaft und beinahe unheimlich. Die wahre Geschichte einer Teufelsaustreibung wurde für mich zum Ausgangspunkt von 'Luzifer'. Wie kommt man in die Umklammerung des Fanatismus und wie auch wieder heraus?"



"Luzifer" wird am 22. April in unseren Kinos starten.