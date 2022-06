Bei uns eher unbekannt, in den USA jedoch ein Klassiker: "Lyle, Lyle, Crocodile" (auf deutsch: "Lyle: Mein Freund, das Krokodil") ist ein beliebtes Kinderbuch aus dem Jahr 1965 von Autor Bernard Waber. Das Buch ist der zweite Roman der Buchreihe, die aus dem Leben von Lyle erzählt, einem in der Stadt lebenden freundlichen Krokodil, das mit der Familie Primms in einem viktorianischen Brownstone-Haus lebt.

Nach dem animierten Musical-Film von 1987, der bereits auf HBO ausgestrahlt wurde, folgt nun die zweite Verfilmung des Klassikers. Diesmal handelt es sich um eine Live-Action-Adaptierung, das aber ebenfalls ein Musical sein wird – und kein geringerer als Superstar Shawn Mendes leiht dem harmlosen, aber durch und durch musikalischen Kroko seine Stimme.

Hier ist der Trailer: