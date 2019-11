Wenn du König wärst (2019)

In "The Kid Who Would Be King", so der Originaltitel des Films von "Attack the Block"-Regisseur Joe Cornish, dient die Artus-Sage als Hintergrundgeschichte für ein Fantasy-Abenteuer für die ganze Familie, das Steven Spielberg auch nicht besser inszenieren hätte können. Der zwölfjährige Alex (Louis Ashbourne Serkis) zieht auf einer verlassenen Baustelle mitten in London ein Schwert aus einem Betonsockel und nimmt es mit nach Hause. Ab diesem Moment wird Alex nicht nur von den beiden Bullys aus der Schule verfolgt, sondern auch von den Monstern der bösen Hexe Morgana (Rebecca Ferguson), die ihm das Schwert abjagen will.

"Wenn du König wärst" ist bei Amazon Prime zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten.