Mad Max: "Furiosa"-Spin-Off ohne Charlize Theron

"Furiosa" statt "The Wasteland" vorgezogen?

Im Gespräch mit der New York Times scheint der "Furiosa"-Film das nächste Filmprojekt von Miller nach "Three Thousand Years of Longing" zu sein. Die Dreharbeiten zu dem Film mit Tilda Swinton und Idris Elba wurden aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben. Das widerspricht einem früheren Bericht des US-Portals Screen Rant, wonach Miller im Herbst mit den Dreharbeiten der "Mad Max"-Fortsetzung "The Wasteland" beginnen will.