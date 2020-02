"Mad Max: The Wasteland": Dreharbeiten beginnen im Herbst

"Mad Max: Fury Road" knüpfte nach 30 Jahren an "Mad Max: Jenseits der Donnerkuppel" (1985) an. Die Hauptrolle von Mel Gibson übernahm Tom Hardy. Den geradlinigen Action-Plot ergänzte Miller durch eine neue Frauenrolle: Imperator Furiosa, gespielt von Charlize Theron, begehrt gegen den männlichen Diktator Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) auf. Mit fünf Frauen aus seinem Harem will sie in das Land ihrer Mutter fliehen, an das sie sich nur noch dunkel erinnern kann. Was folgt ist eine imposant in Szene gesetzte Verfolgungsjagd durch die Wüste, die ihresgleichen sucht. Mad Max hat dabei eigentlich nur eine Nebenrolle.