Das noch junge Kinojahr 2024 scheint nach der Agentenkomödie "Argylle" seinen nächsten großen Flop zu haben. "Madame Web" ist nur schwach in den Kinos gestartet. Der Superheldinnenfilm mit Dakota Johnson (34) spielte in den USA seit seinem Kinostart am 14. Februar nur 26,2 Millionen Dollar ein. Die ohnehin vorsichtige Prognose von 25 bis 35 Millionen wurde damit nur knapp im untersten Bereich erreicht.

Außerhalb Nordamerikas enttäuschte der "Spider-Man"-Ableger ebenfalls und setzte nur 25,7 Millionen Dollar um. Weltweit kommt "Madame Web" somit auf maue 51,9 Millionen. Zu wenig bei einem Budget von mindestens 80 Millionen Dollar. In den wichtigen Märkten China und Japan steht ein Start allerdings noch aus.