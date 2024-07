Kommt das Madonna-Biopic nun eventuell doch noch?

Vor über einem Jahr ist Madonnas (65) Biopic - ein Film über die Lebensgeschichte der Queen of Pop - auf Eis gelegt worden. In einem Instagram-Post deutet die 65-Jährige nun aber an, dass die Arbeit an dem Projekt nun doch weitergeht.

Ein eindeutiger Hinweis? Der Post ist ein Reel, das aus einer Fotoserie besteht, auf der Madonna an einer Schreibmaschine sitzt. Um sie herum liegen verstreut eine Menge von Papieren. In der Bildunterschrift erklärt sie: "Ich brauche viel Kohle, um das zu machen (Meine Lebensgeschichte)."

Ist Erin Cressida Wilson mit an Bord? In einem der Bilder ist der Schriftzug "Who's That Girl" auf der ersten Seite eines Papierstapels, der einem Skript ähnelt, zu sehen - ein Hinweis auf Madonnas Filmkomödie "Who's That Girl" aus dem Jahr 1987 und der gleichnamigen Single der 65-Jährigen. Es könnte sich nun auch um den Namen des Biopics handeln, da das durchgestrichene Wort "unbetitelt" danebensteht. Bei einem weiteren Blick auf das Drehbuch stechen die Worte "umgeschrieben von Madonna und ECW" ins Auge. Das Kürzel könnte sich auf die Drehbuchautorin Erin Cressida Wilson (60) beziehen, die sich an dem Projekt beteiligt, seit Diablo Cody (46) Medienberichten zufolge ausgestiegen ist.

Projekt kommt wieder in Schwung Im Jahr 2020 wurde erstmals bekannt, dass Madonna einen Film über ihr Leben produzieren will. Erste Komplikationen gab es jedoch angeblich schon bei der Suche nach einer passenden Hauptdarstellerin, denn erst zwei Jahre später stand fest, dass Schauspielerin Julia Garner (30) in die Rolle schlüpfen wird. Im Januar 2023 hieß es schließlich, dass das Projekt zunächst verschoben werde. Madonna kündigte stattdessen eine Welttournee an, die sie durch 35 Städte führte und im April dieses Jahres ihr Ende fand.

Kurz darauf berichtete "The Sun", dass die Dreharbeiten zum Biopic innerhalb der nächsten zwölf Monate beginnen sollten und Garner sich bereits intensiv auf die Rolle vorbereite. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, war zuvor ein Problem bei der Entwicklung des Films, dass es viele umfassende Entwürfe von Drehbüchern gegeben habe.

Worum wird es gehen? Laut Madonna soll der Film ihren "Kampf als Künstlerin, die versucht, in einer Männerwelt als Frau zu überleben" verfolgen, eine Reise, die sie als "glückliche, traurige, verrückte, gute, schlechte und hässliche" Geschichte über die Entstehung eines Superstars beschrieb. Die Sängerin selbst will den Medienberichten zufolge Regie bei dem Film führen.