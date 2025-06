Sie zählt zu den erfolgreichsten Realitystars des Landes - und jetzt begibt sich Elena Miras (33) auf ihre wohl persönlichste Mission: In der neuen Staffel der RTL+-Show "Make Love, Fake Love" will sie nicht nur die Männerwelt testen, sondern endlich den Richtigen finden. Nach ihrem TV-Durchbruch bei "Love Island" und zahlreichen Teilnahmen in diversen Formaten ist die gebürtige Schweizerin bereit für ein neues Liebeskapitel.