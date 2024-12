Erfahrungen mit Datingshows

2021 suchte sie die große Liebe und kämpfte um das Herz von "Bachelor" Niko Griesert (34). Nach einer erfolglosen Teilnahme suchte sie im Spin-off "Bachelor in Paradise" ihr Liebesglück und fand es kurzzeitig mit Kandidat Gustav Masurek (35). Nach der Trennung folgte 2023 für beide eine Teilnahme bei "Prominent getrennt". Auch ein zweiter Anlauf bei "Bachelor in Paradise" hielt für Karina Wagner kein Happy End bereit. Masurek ist mittlerweile mit "GZSZ"-Star Anne Menden (39) liiert. "Ich bin mir sicher, dass man sich in einem Dating-Format verlieben kann", zeigt sich die Single-Lady im Interview mit RTL weiterhin hoffnungsvoll. "Das ist ja viel intensiver und man verbringt 24/7 miteinander und man lernt diesen Menschen nicht über Monate kennen, sondern man hat in wenigen Tagen das aufgeholt, wofür man sonst zwei Monate braucht."

Auf ihrem Instagram-Account "valentinakarina" hält sie ihre Followerschaft auf dem Laufenden. Sie ist ein absoluter Familienmensch und lebt mit ihrem Zwergspitz in der Nähe ihrer Liebsten. Sie möchte auch gerne ihre eigene Familie gründen, laut RTL weiß die Influencerin aber nicht, ob sie sich aufgrund von Endometriose den Traum erfüllen kann.

Wagner, die dem Online-Dating abgeschworen hat, hatte Lust auf "Make Love, Fake Love", "weil ich seit über zwei Jahren Single bin, in letzter Zeit nicht viel gedatet habe und mir denke: Warum nicht einfach mehrere Männer gleichzeitig?", erzählt sie im Interview. "Da kann ich das aufholen, was ich in den letzten zwei Jahren verpasst habe."