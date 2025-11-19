Am 4. Dezember startet die vierte Staffel von "Make Love, Fake Love" auf RTL+ - und jetzt steht auch fest, wer um das Herz von Elena Miras (33) kämpfen wird. Der Streamingdienst hat die 16 Kandidaten enthüllt, die in der griechischen Villa auf den Realitystar treffen. Von Fußballer Patrick über DJ Alex B. bis zu Polizist Oskar: Die Männer könnten unterschiedlicher kaum sein. Das Tückische an der Show: Nicht alle sind wirklich Single. Während Elena mit den Kandidaten flirtet, wohnen einige ihrer Partnerinnen heimlich in einer Nachbarvilla und beobachten das Geschehen. Die vergebenen Männer spielen der Schweizerin ihr Interesse nur vor - im Kampf um 50.000 Euro Siegprämie. Findet Elena am Ende einen echten Single, gewinnen beide das Geld. Tippt sie auf einen Faker, triumphiert das Lügenpärchen und sie geht leer aus.

Diese Männer sind dabei RTL hat nun die komplette Kandidatenliste veröffentlicht. Mit dabei ist Marvin aus Castrop-Rauxel, ein leidenschaftlicher Torwart. Leonidas aus Augsburg punktet mit seiner ausgiebigen Beauty-Routine, während Intensivpfleger Rayner aus Berlin mit Rhythmusgefühl und mehreren Sprachen aufwarten kann. Fußballer Patrick bringt eine bewegende Kindheitsgeschichte mit und wünscht sich eine Partnerin, die nicht übermäßig eifersüchtig ist. Weitere Kandidaten sind Alex Z., Julian, Andreas, Ferris, Johannes, Alex G., David, Fabian, Milan und Daniel. Elena Miras macht vorab bereits deutlich, dass sie genau hinschauen wird: "Ich habe schon viel erlebt - im TV und im echten Leben. Aber heute weiß ich ganz klar, was ich nicht mehr toleriere. Und ich verspreche euch: Wer hier nur spielt und lügt, fliegt schneller raus, als er 'Traummann' sagen kann." Die Content Creatorin und gelernte Friseurin lebt mit ihrer siebenjährigen Tochter Aylen in Zürich. Reality-Erfahrung hat sie reichlich: Von "Love Island" über "Das Sommerhaus der Stars" bis zu "Promi Big Brother" und dem Dschungelcamp war sie in zahlreichen Formaten zu sehen. Bei "Love Island" 2017 lernte sie ihren Ex-Partner Mike Heiter (33) kennen, mit dem sie ihre Tochter hat. Nach der Trennung 2020 folgte eine Beziehung mit Rapper Xellen7 (33), von dem sie sich im April trennte.

Selfiesandra führt durch die Show Durch die Show führt erstmals Sandra Safiulov (26) alias Selfiesandra. Sie übernimmt damit die Moderation von Janin Ullmann (44), die zu "Temptation Island" gewechselt ist. Die vierte Staffel von "Make Love, Fake Love" startet am 4. Dezember auf RTL+ mit insgesamt zwölf Folgen, die wöchentlich erscheinen. Produziert wird die Show von ITV Studios Germany im Auftrag von RTL+.