"Stranger Things" -Fans bekommen kurz nach dem Serienfinale neues Futter: Netflix hat eine Dokumentation zur fünften Staffel angekündigt. "Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5" soll "den Zuschauern einen Einblick in die jahrelange Arbeit und das handwerkliche Können" gewähren, die sich in der letzten Staffel zeigen. Das verkündete Netflix über sein Portal "Tudum" . Schon am 12. Januar soll die Doku auf Netflix erscheinen.

Trailer zeigt große Emotionen zum Finale

In einem Trailer geben die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer einen Einblick in die Entstehung der finalen Staffel. "Die letzten Zeilen zu schreiben, die diese Figuren jemals sagen würden... Das war wirklich schwierig", ist aus dem Off zu hören. Über Elevens (Millie Bobby Brown, 21) Schicksal sei viel diskutiert worden. "Zieht sie das wirklich durch?", fragen die Brüder, während eine Szene mit besagter Figur spielt. "Ich bin nicht bereit loszulassen", ertönt Millie Bobby Browns Stimme.

Weitere Einspieler zeigen den emotionalen Abschied. Der Cast liest in gemeinsamer Runde das Drehbuch, lacht und vergießt Tränen. "Danke, dass ihr so viel von euch gegeben habt. Für all die Lacher und Tränen. Wir lieben euch, für immer", bedanken sich die Duffer-Brüder, bevor der Trailer mit einem "Cut"-Ruf schließt.