Bei Bryan Cranston denken wir mittlerweile als erstes an den Ober-Bösewicht-Drogenboss Walter White in "Breaking Bad". Eigentlich aber hatte er seinen internationalen Durchbruch mit einer Rolle, die unterschiedlicher nicht sein könnte: nämlich in der Hit-Sitcom "Malcolm mittendrin" als tollpatschig-liebenswürdiger Familienvater Hal, der sich mit vier (später fünf) Söhnen, von denen einer hochbegabt ist, und seiner dominant-cholerischen Ehefrau herumschlagen muss.