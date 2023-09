"Malibu Horror Story": Trailer zum Found-Footage-Horrorfilm

Eine Gruppe von Jugendlichen begibt sich in das Gebirge von Malibu, um einem unaufgeklärten Fall auf den Grund zu gehen. Vor zehn Jahren verschwanden vier Schüler:innen in der Nacht ihres High-School-Abschlusses und wurden nie wieder gefunden. Das Einzige, was von ihnen übrigblieb, waren ihre Videokameras, mit denen sie ihre Horrornacht festhielten.

Während andere Teenager:innen die Aufnahmen analysieren, offenbaren sich immer schrecklichere Abgründe und schon bald geraten sie selbst in das Visier von übernatürlichen Kräften.

Hier ist der Trailer zu “Malibu Horror Story”: