"Mamma Mia 3": Amanda Seyfried spricht über mögliche Fortsetzung

2008 war Amanda Seyfried das erste Mal in der Musicalverfilmung "Mamma Mia!" an der Seite von Meryl Streep zu sehen. Zehn Jahre später folgte ein Sequel, in dem auch Cher mitspielte, und nun werden Gerüchte rund um einen dritten Teil laut.

In einem Interview mit Stephen Colbert sprach Seyfried, die im letzten Jahr zum zweiten Mal Mutter wurde, über eine mögliche Fortsetzung. "Absolutes 'Ja' für einen dritten Teil von 'Mamma Mia!'. Absolutes 'Nein' für ein drittes Kind", scherzte die oscarnominierte Darstellerin.

"Wenn es nach mir gehen würde, gäbe es acht Teile von 'Mamma Mia!', weißt du, wie viel Spaß das macht?", so Seyfried. Sie hatte auch schon einige Besetzungsvorschläge parat. So hätte sie gerne Stephen Colbert und ihren "Les Misérables"-Kollegen Hugh Jackman im Ensemble.