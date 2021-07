Shamook bei Lucasfilm

Die kurzentschlossene Verbesserung von Mark Hamills Gesicht macht sich mittlerweile bezahlt, denn Lucasfilm war vom Ergebnis, das bisher über zwei Millionen Mal aufgerufen wurde, so angetan, dass die Produktions-Firma Shamook nun für künftige Projekte engagiert hat, wie "Indiewire" berichtet.

Shamook wird in dem von George Lucas gegründeten Unternehmen Industrial Light & Magic aka. ILM in naher Zukunft bestimmt viel zu tun bekommen, da mit "The Mandalorian" Staffel 3, "The Book of Bobba Fett" und "Obi-Wan" gleich drei "Star Wars"-Spinoff-Serien vorbereitet werden.