"Manifest": Das erwartet uns in der 4. Staffel auf Netflix

In einem Interview mit "Entertainment Weekly" sagte er: "Von Juni bis Juli war es eine emotionale Achterbahnfahrt. Dann hatten wir einen Monat in dem es so aussah als würde sich eine Chance auftun, doch es gab einige Hindernisse zu überwinden. Man hofft immer das Beste, aber möchte nicht noch einmal enttäuscht werden, aber das jetzige Ergebnis ist großartig."