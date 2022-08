Am 14. Oktober 2011 verschwinden plötzlich 140 Millionen Menschen und damit zwei Prozent der Weltbevölkerung spurlos. Die Zurückgeblieben sind traumatisiert, suchen verzweifelt nach einem Sinn. Urteilte das Jüngste Gericht darüber, wer die Erde verlässt und wer bleibt? Kevin Garvey, Polizeichef eines New Yorker Vororts, versucht, ein normales Leben aufrecht zu erhalten. Doch seine Frau schließt sich einer Sekte an, sein Sohn folgt einem Heiler und seine 16-jährige Tochter verliert den Glauben an die Zukunft.

"The Leftovers" ist auf Amazon Prime Video, Apple TV und Google Play verfügbar.

Hier geht's zur Serie!