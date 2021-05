Cop als Ideengeber

Als Inspiration dienten ihm die Erzählungen eines befreundeten Cops von der Ost-Küste: "Zunächst war ich von der Figur einer Kleinstadt-Polizistin fasziniert und alles drehte sich um sie, doch ich wusste noch nicht, welche Geschichte ich erzählen sollte. Als dann alles Gestalt anzunehmen begann, wurde mir schnell klar, dass das Material viel zu umfangreich für einen einzigen Film gewesen wäre – also musste es eine Serie sein."

Mit den sieben Episoden ist aber die Story dann wohl endgültig ausgeschöpft und wir müssen von der sympathischen Ermittlerin Mare Sheehan wieder Abschied nehmen.

Die siebenteilige Mini-Serie "Mare of Easttown" ist seit 21. Mai wahlweise auf Deutsch oder im Original immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel ist "Mare of Easttown" via Sky X und Sky Q auch auf Abruf verfügbar.