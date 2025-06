Obwohl sie nur vier Jahre älter ist als er, wollte Eminem (52), dass Mariah Carey (56) in "8 Mile" (2002) seine Mutter spielt. Das behauptet zumindest Damion "Damizza" Young (51) in einem Podcast-Interview. Er managte damals Mariah Carey und kannte auch Eminem, den er einst mit dessen Mentor Dr. Dre (60) zusammengebracht hatte. Demnach habe Eminem Young gefragt, ob er ihn mit der Sängerin in Kontakt bringen könne - er wollte sie für seinen autobiografisch geprägten Film gewinnen.

Laut Young lehnte Mariah Carey ein Treffen zunächst ab. Als sie jedoch erfuhr, dass es um ein Filmprojekt ging, soll sie eingewilligt haben. Nachdem ihre Musikkarriere Ende der 90er-Jahre abgeebbt war, wollte sie sich angeblich im Kino versuchen.

Obwohl er zunächst zögerte, arrangierte Damion Young schließlich ein Telefongespräch zwischen den beiden Superstars. Dabei enthüllte Eminem, dass Mariah Carey seine Mutter spielen solle. "Ihr hat dieser Scheiß überhaupt nicht gefallen", sagte Young. Und: "Ihre Unsicherheiten haben voll reingeschlagen".