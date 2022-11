Mariah Carey plant eine Serie – über sich selbst!

Wird Mariah Carey in der Serie zu sehen sein?

Obwohl Carey bereits Erfahrung als Schauspielerin hat (und mit "Glitter" einen der miesesten Streifen hingelegt hat, den die Kinoleinwand je gesehen hat), wird sie selbst in der Serie nicht zu sehen sein, zumindest nicht in der Hauptrolle. Ob sie schon jemanden im Kopf hat, der ihre Rolle verkörpern könnte?

Nicht so wirklich. Aber: "Ich glaube nicht, dass es darum geht, das Mädchen zu besetzen, das den 'Mariah-Carey-Stil' singt, was auch immer das ist", so Carey höchst bescheiden. "Es geht darum, eine großartige Schauspielerin mit einem ähnlichen Aussehen und mit Schauspieltalent zu casten." Weil die Musik sei ja bereits vorhanden, weist sie dann doch nicht so bescheiden (aber berechtigt) nochmals auf ihren umfangreichen Hitkatalog hin. "[Die Schauspielerin] kann einfach dazu mitsingen." Wie eben die ganze Welt ...