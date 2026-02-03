Luke Grimes wird erneut zu Kayce Dutton und schließt sich einer Eliteeinheit von U.S. Marshals an.

Die gefeierte Westernserie "Yellowstone" hat zwar offiziell ihr Ende erreicht, doch für ein Spin-off ist immer noch Zeit. Daher steht nun ein neues Kapitel zur Figur des Kayce Dutton (Luke Grimes) bevor. In "Marshals: A Yellowstone Story" treffen wir ihn wieder und uns erwartet ein intensives Drama über Gesetz, Loyalität und persönliche Opfer. Hier ist der Teaser-Trailer dazu:

Darum geht es in "Marshals: A Yellowstone Story" Nachdem er die Yellowstone Ranch hinter sich gelassen hat, schließt sich Dutton einer Eliteeinheit von U.S. Marshals an. Dabei kombiniert er seine Fähigkeiten als Cowboy und Navy SEAL, um in Montana für Gerechtigkeit zu sorgen. Kayce und sein Team – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) und Miles Kittle (Tatanka Means) – müssen die psychische Belastung ihres Dienstes mit der Verantwortung gegenüber ihren Familien vereinbaren. Für Kayce schließt dies seinen Sohn Tate (Brecken Merrill) sowie seine Vertrauten Mo (Mo Brings Plenty) und Thomas Rainwater (Gil Birmingham) aus dem Broken-Rock-Reservat ein.

Wann ist "Marshals: A Yellowstone Story" zu sehen? Die Spin-off-Serie startet am Montag, den 2. März 2026, exklusiv bei Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz.