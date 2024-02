"Yellowstone"-Prequel "1923": Nach Staffel 2 ist Schluss!

"1923" geht offiziell in die Verlängerung. Die zweite Prequel-Serie zum US-Megaerfolg "Yellowstone" bekommt eine zweite Staffel, wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet. Die erste Staffel erschien am 18. Dezember 2022 in den USA bei Paramount+ und war die meistgesehene Premiere des Streamingdienstes in den USA überhaupt. "Es gibt noch mehr Geschichten zu erzählen", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Paramount+ zur zweiten Staffel.