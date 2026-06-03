Verrat an der Kunst?: Wirbel um Scorseses KI-Pläne
Martin Scorsese (83) hat sich öffentlich positiv zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Filmproduktion geäußert und die Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Black Forest Labs bekanntgegeben.
In einem vom Unternehmen veröffentlichten Video erklärte Scorsese, er wolle KI-gestützte Tools künftig im Rahmen der Filmvorproduktion nutzen, insbesondere zur Erstellung von Storyboards. Ziel sei es, visuelle Ideen schneller zu entwickeln und sie klarer an sein Produktionsteam zu übermitteln.
Der Regisseur betonte, dass sich das Kino historisch immer durch technologische Entwicklungen verändert habe. In diesem Zusammenhang verwies er auf frühere Innovationen in seiner Arbeit, darunter digitale Verjüngungstechniken in "The Irishman" sowie den Einsatz von 3D in "Hugo".
Scorsese beschrieb KI-Tools vor allem als Erweiterung des kreativen Visualisierungsprozesses in der Vorproduktion. Er habe die Technologie bereits testweise eingesetzt und dabei eine schnellere Umsetzung seiner visuellen Vorstellungen erlebt, insbesondere in der Kommunikation mit Crew-Mitgliedern wie Kamera- und Szenenbildabteilung.
Kritik an KI-Aussagen von Martin Scorsese
In der Kommentarspalte des Videos sorgt dies für Kritik: "Und die Arbeit der Storyboard-Künstler? Sie ersetzen sie?", fragt etwa eine Userin. "Ich kenne einige Storyboard-Künstler, die kämpfen. Danke, dass ihr dazu beigetragen habt und Arbeitsplätze weggenommen habt. Was für ein Verrat an der Kunst des Films", schreibt eine weitere.
Bei einem Storyboard handelt es sich um eine visuelle Vorstufe eines Films. Es besteht aus einer Reihe von einfachen Zeichnungen oder Bildern, die eine Szene Schritt für Schritt zeigen - ähnlich wie ein Comic - und hilft dem Filmteam, einen Film vor dem Dreh zu planen.
Hollywood ist sich uneinig über den Einsatz von KI
In den vergangenen Monaten ist in Hollywood eine Debatte über den Einsatz von KI entbrannt. Zuletzt positionierten sich mehrere Filmschaffende und Studios, darunter etwa Demi Moore oder Reese Witherspoon, vorsichtig bis offen gegenüber KI-Tools.
Gleichzeitig wächst in Hollywood aber auch die Kritik am Einsatz solcher Technologien deutlich - insbesondere in Bezug auf kreative Kontrolle, Arbeitsplätze und Urheberrechte. Deutlich wurde diese Spannung etwa im Zuge der Hollywood-Streiks 2023, bei denen die Gewerkschaften Writers Guild of America und SAG-AFTRA Regelungen zum Einsatz von KI durchsetzten. Im Frühjahr 2025 unterzeichneten zudem Hunderte Filmschaffende einen offenen Brief an die US-Regierung, in dem sie vor einer Lockerung von Copyright-Regeln im Zusammenhang mit KI warnen.