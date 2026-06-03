Martin Scorsese (83) hat sich öffentlich positiv zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Filmproduktion geäußert und die Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Black Forest Labs bekanntgegeben.

In einem vom Unternehmen veröffentlichten Video erklärte Scorsese, er wolle KI-gestützte Tools künftig im Rahmen der Filmvorproduktion nutzen, insbesondere zur Erstellung von Storyboards. Ziel sei es, visuelle Ideen schneller zu entwickeln und sie klarer an sein Produktionsteam zu übermitteln.

Der Regisseur betonte, dass sich das Kino historisch immer durch technologische Entwicklungen verändert habe. In diesem Zusammenhang verwies er auf frühere Innovationen in seiner Arbeit, darunter digitale Verjüngungstechniken in "The Irishman" sowie den Einsatz von 3D in "Hugo".

Scorsese beschrieb KI-Tools vor allem als Erweiterung des kreativen Visualisierungsprozesses in der Vorproduktion. Er habe die Technologie bereits testweise eingesetzt und dabei eine schnellere Umsetzung seiner visuellen Vorstellungen erlebt, insbesondere in der Kommunikation mit Crew-Mitgliedern wie Kamera- und Szenenbildabteilung.