Marvel 2021: Erstmals vier Filme in einem Jahr

Marvels Pläne für Phase vier mussten aufgrund der Corona-Pandemie wieder verschoben werden. Nachdem bereits 2020 zahlreiche Starttermine wieder abgesagt wurden, scheint auch das Filmjahr 2021 ganz im Zeichen der Pandemie zu stehen. Die Unsicherheiten des letzten Jahres haben nun dazu geführt, dass Marvel nun die Veröffentlichung von vier Filmen plant.

Gleichzeitig stehen Serien wie "The Falcon and Winter Soldier“ und "Hawkeye“ in den Startlöchern und sind ein Kernbestandteil des Marvel-Universums, ohne die erhebliche Handlungsstränge verloren gehen.