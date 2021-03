Diese Stars hatten Cameo-Auftritte im Marvel-Universum

In "Iron Man 2" trifft Elon Musk in einem Restaurant auf Tony Stark und Pepper Potts. Der Tesla-Gründer gratuliert Potts zum Erfolg von Stark Industries und spricht mit Stark über seinen Plan, einen elektrischen Jet zu konstruieren. Durch seinen Erfolg in der Finanz- und Luftfahrtbranche wird Musk immer wieder als "der wahre Iron Man“ bezeichnet, weshalb sein Auftritt in "Iron Man 2" eine besonders kluge Pointe der Marvel-MacherInnen ist.